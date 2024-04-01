كشفت الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة في ظل ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية تصل حد المجاعة

ولفتت الرئاسة المصرية ، أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني يحذران من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأشارت الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني يطالبان المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عراقيل.

وأفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم والتمسك بحل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.