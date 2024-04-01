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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يشارك طلاب من أجل مصر الإفطار الجماعي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة،  الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم،  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتتنمية البيئة  في الافطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب بجامعة المنصورة للطلاب من مختلف الكليات بساحة الشعوب بمشاركة أكثر من 2000 طالب وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأزهر والكنيسة وأعضاء هيئة التدريس.

بحضور الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، محمد حسين مقرر أسرة طلاب من أجل مصر وأحمد إسماعيل رئيس اتحاد الطلاب و أعضاء هيئة التدريس منسقي الأنشطة الطلابية مختلف الكليات وأحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب
يأتي حفل الإفطار الجماعي ضمن جهود أسرة طلاب من أجل مصر لتعزيز الروح الجماعية وتعزيز التواصل بين طلاب الجامعة.

تضمن حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت فقرات عرض عن أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر وفقرة إنشاد ديني  وتكريم الفائزين بالأنشطة المختلفة مما أضاف أجواء من الفرح على الحفل وتعزيز روح الترابط الاجتماعي بين الطلاب.

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