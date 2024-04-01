حدفته من الخامس.. تحقيقات لكشف لغز مقـ.ـتل طفــل الجيزة على يد والدته

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان طفل القته والدته من شرقة منزلها بالطابق الخامس، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، بحجز الأم المتهمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تبين من التحقيقات أن الأم القت طفلها من شقتها بالطابق الخامس في الهرم ليسقط جثة هامدة على الأرض.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة لطفل صغير بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلي مكان البلاغ وتبين إلقاء أم نجلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.

وتجري الاجهزة الامنية في الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتفاصيل وقوعها حيث تستجوب المتهمة وتفاصيل ارتكابها الجريمة.