انخفاض كبير بسعر طن الحديد والأسمنت اليوم

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والأسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد و الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والاسمنت اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

سعر حديد المراكبي 43,000 جنيه

حديد عطيه 42,500 جنيه

سعر حديد العشري 41,000 جنيه

سعر حديد الجيوشي 42,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 42,000 جنيه

سعر حديد بيانكو 41,000 جنيه

سعر حديد المصريين 45,000 جنيه

سعر حديد سرحان 42,000 جنيه

سعر حديد الجارحي 43,000 جنيه

حديد السويس للصلب 43,000 جنيه

سعر حديد المدينة 42,000 جنيه

سعر حديد عز 46,000 جنيه

سعر حديد بشاي 45,000 جنيه

سعر حديد العتال 43,000 جنيه

سعر حديد المعادي 42,000 جنيه

سعر حديد الكومي 42,000 جنيه





اسعار الاسمنت اليوم في مصر

اسمنت البرج 2,350 جنيه

اسمنت تايتان 2,060 جنيه

سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيه

أسمنت التعمير 2,100 جنيه

اسمنت أسوان 2,180 جنيه

اسمنت الصعيد 2,190 جنيه

سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه

اسمنت قنا (المسلة) 2,270 جنيه

سعر اسمنت الفهد 1,950 جنيه

اسمنت المصري 2,060 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2,270 جنيه

سعر أسمنت المهندس 2,190 جنيه

اسمنت السد العالي 2,170 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف 1,950 جنيه



سعر اسمنت المسلح 2,050 جنيه

أسمنت النصر 2,010 جنيه

سعر اسمنت المنيا 2,030 جنيه

اسمنت سيناء 42.5 1,950 جنيه

سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيه

اسمنت وادي النيل 1,970 جنيه

سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيه

أسمنت جنوب الوادي 1,970 جنيه

سعر اسمنت السهم 1,950 جنيه

سعر أسمنت السويس 2,170 جنيه

سعر اسمنت السويدي 2,160 جنيه

سعر أسمنت حلوان 2,170 جنيه

سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيه

سعر اسمنت المخصوص 2,100 جنيه

أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه

سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه

