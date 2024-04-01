انخفاض كبير بسعر طن الحديد والأسمنت اليوم

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والأسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.
سعر طن الحديد و الأسمنت اليوم
أسعار الحديد والاسمنت اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.
أسعار الحديد اليوم
كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.
سعر حديد المراكبي 43,000 جنيه
حديد عطيه 42,500 جنيه
سعر حديد العشري 41,000 جنيه
سعر حديد الجيوشي 42,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 42,000 جنيه
سعر حديد بيانكو 41,000 جنيه
سعر حديد المصريين 45,000 جنيه
سعر حديد سرحان 42,000 جنيه
سعر حديد الجارحي 43,000 جنيه
حديد السويس للصلب 43,000 جنيه
سعر حديد المدينة 42,000 جنيه
سعر حديد عز 46,000 جنيه
سعر حديد بشاي 45,000 جنيه
سعر حديد العتال 43,000 جنيه
سعر حديد المعادي 42,000 جنيه
سعر حديد الكومي 42,000 جنيه
اسعار الاسمنت اليوم في مصر
اسمنت البرج 2,350 جنيه
اسمنت تايتان 2,060 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيه
أسمنت التعمير 2,100 جنيه
اسمنت أسوان 2,180 جنيه
اسمنت الصعيد 2,190 جنيه
سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه
اسمنت قنا (المسلة) 2,270 جنيه
سعر اسمنت الفهد 1,950 جنيه
اسمنت المصري 2,060 جنيه
سعر أسمنت النهضة 2,270 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2,190 جنيه
اسمنت السد العالي 2,170 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,950 جنيه
سعر اسمنت المسلح 2,050 جنيه
أسمنت النصر 2,010 جنيه
سعر اسمنت المنيا 2,030 جنيه
اسمنت سيناء 42.5 1,950 جنيه
سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,970 جنيه
سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيه
أسمنت جنوب الوادي 1,970 جنيه
سعر اسمنت السهم 1,950 جنيه
سعر أسمنت السويس 2,170 جنيه
سعر اسمنت السويدي 2,160 جنيه
سعر أسمنت حلوان 2,170 جنيه
سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيه
سعر اسمنت المخصوص 2,100 جنيه
أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه