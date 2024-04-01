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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. فضل الاستغفار في الإسلام.. وهدي النبي في الصلاة وموقف المصلي مربوط الشعر

الصلاة
الصلاة

فتاوى تشغل الأذهان
فضل الاستغفار في الإسلام.. مفاتيح الرزق والبركة
هدي النبي في الصلاة وموقف المصلي مربوط الشعر.. أزهري يجيب
فضل حب الوطن في الإسلام والدفاع عنه.. أزهري يوضح

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

قال الشيخ أحمد الصويلحي، الواعظ بالأزهر الشريف، إن الاستغفار هو مفتاح من مفاتيح الرزق والبركة والتوفيق والرحمة، فالاستغفار هو غاية كل مؤمن.

وأضاف أحمد الصويلحي، في فيديو لصدى البلد، عن فضل الاستغفار في الإسلام، أن النبي الكريم يقول في الحديث الشريف (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا).

وأشار إلى أن الاستغفار هو دعوة الأنبياء والصالحين وأمنية التائبين، يقول الحسن البصري (أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم فإنكم لا تدرون متى تنزل البركة).

وأشار إلى أننا نستغفر الله عزوجل، لأننا أصحاب ذنوب، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لأننا في أمس الحاجة لمغرفة الله وعفوه، يقول أحد الصالحين (إني لأمر بالمسألة فيصعب عليا حلها، فأستغفر الله، وأستغفر الله، فيفتح الله علي).

وتابع: إذا كنتم تريدون راحة البال وانشراح الصدر وسلامة النفس وطمأنينة القلب فعليكم بالاستغفار).

وقال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي الكريم علمنا كيفية الصلاة وحثنا على عدم الصلاة وشعر المسلم مربوط.

واستشهد محمود عويس، في فيديو لصدى البلد، بما ورد عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، أنَّه رَأَى عَبْدَ اللهِ بنَ الحَارِثِ، يُصَلِّي ورَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِن ورَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أقْبَلَ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقالَ: ما لكَ ورَأْسِي؟ فَقالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّما مَثَلُ هذا، مَثَلُ الذي يُصَلِّي وهو مَكْتُوفٌ.

وذكر أن النهي الذي نهى النبي عنه هو نهي للتنزيه فإذا أردت الصلاة صلاة كاملة كما فعلها النبي، فلا تربط شعرا ولا تكف ثوبا ولا تجمع ثيابا، فاترك كل شئ على ما هو عليه حتى يكون لك الأجر الكامل في الصلاة.

وقال الشيخ عبد الله رمضان، الواعظ بالأزهر الشريف، إن حب الإنسان لهذا البلد الذي تربى فيه، من الخصال التي دعا إليها الدين وهو أمر لا يشك فيه عاقل ذو فطرة سوية.

وأضاف عبد الله رمضان، في فيديو لصدى البلد، عن فضل حب الوطن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة في ذلك، فلما أخرج مشركي قريش النبي من مكة المكرمة قال (ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت).

وتابع: لهذا جعل الدين الدفاع عن الأرض وموطنه الذي يعيش فيه، جمع كل أنواع الشهادة في سبيل الله، فهي التي جاءت في حديث النبي الذي يقول فيه (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد).

وأشار إلى أن العلماء قالوا إن من قتل دون موطنه فقد جمع كل أنواع الشهادة فهو يدافع عن عرضه وعن دينه وعن دمه وعن نفسه وعن أرضه.

 

فتاوى تشغل الأذهان فضل الاستغفار الإسلام الصلاة فضل حب الوطن

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