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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف زكي يقيم حفل إفطار في دار المسنين التابعة لنقابة المهن التمثيلية

أشرف زكى فى حفل إفطار
أشرف زكى فى حفل إفطار نقابة الموسيقيين بدار المسنين

أقام الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حفل إفطار جماعي داخل دار المسنين التي أقامها منذ فترة قصيرة؛ ليحتفل مع نزلائها بشهر رمضان. 

وحضر حفل الإفطار، عدد من النجوم أعضاء النقابة، منهم "محمود عامر، منير مكرم، أيمن عزب، عزوز عادل، وغيرهم من الفنانين.

ويقدم أشرف زكى حاليا مسلسل مليحة والذى تدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وفي سياق متصل، سبق أن نظمت نقابة المهن الموسيقية، حفل إفطار، بحضور الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بأحد الأندية المطلة على نيل القاهرة وسط جموع أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والأقاليم.

يذكر أن حفل إفطار الموسيقيين شهد حضور عدد من الشخصيات والضيوف البارزين ، على رأسهم الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج عمر عبد العزيز  رئيس اتحاد النقابات الفنية ، الموسيقار هاني مهني ، صلاح الشرنوبي ، الدكتور رضا رجب ، المطرب حسام حسني وغيرهم.

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