مصرع شخص اصطدم به موتوسيكل على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث على الطريق الدولي بجمصة حيث اصطدم به موتوسيكل ولقى مصرعه على الفور.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطه النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع تصادم ومتوفي على طريق جمصة أمام منطقة الكسارة "بين الكويريين"

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين ان المتوفى يدعى عبدالوهاب علي أحمد أبو سليم ، ٣٠ عاما مقيم الحامول - كفر الشيخ حيث اصطدم به الموتوسيكل اثناء سيره على الطريق تم نقل المتوفي الى المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة.