رئيس جامعة دمياط يبحث مع أكاديمية البحث العلمي تعزيز التعاون

بحث رئيس جامعة دمياط حمدان ربيع المتولي مع وفد من المجلس التنفيذي للشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، سُبُل تعزيز التعاون لتطوير المراكز الإقليمية التابعة للأكاديمية بدمياط والإسماعيلية، وذلك من خلال البنية التحتية لبحوث علوم التراث كالمعامل البحثية التابعة لجامعة دمياط ومراكز العلوم بدمياط.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة دمياط وفد المجلس التنفيذي للشبكة القومية لمتاحف ومراكز العلوم، برئاسة ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، وذلك في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة دمياط.



وقد زار الوفد المبنى الإداري والتعليمي بكلية الآثار بالجامعة، للوقوف على البنى التحتية والمراكز العلمية والبحثية والتعليمية بالكلية، وشملت الزيارة مركز بحوث وصيانة التراث بالكلية والمعامل التابعة له، منها معمل الدراسات التطبيقية ومعمل الدراسات التجريبية ومعمل التحليل بمطياف الأشعة تحت الحمراء والرامان ومعمل التحليل بحيود الأشعة السينية ومعمل التحليل الكروماجرافي ومعمل التوثيق والتسجيل العلمي الفوتوغرافي والراديوجرافي.



كما اصطحب رئيس الجامعة الوفد في جولة تفقدية لمنشآت الجامعة ووحداتها المختلفة ذات الصلة بمشروع التعاون المقترح مثل قاعة الاحتفالات والمؤتمرات ونادي أعضاء هيئة التدريس والقاعات التدريسية والمعامل والمكاتب الإدارية، حيث أشاد الحضور بما قامت به الجامعة من توفير أحدث الوسائل التكنولوجية للتعليم وتجهيزات المعامل المطلوبة للعملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة.