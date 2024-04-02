وزير الشباب والرياضة يشهد نهائيات دورة حزب مستقبل وطن الرمضانية ويكرم الفائزين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نهائيات دورة حزب مستقبل وطن الرمضانية، والتي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة، بحضور لفيف من قيادات حزب مستقبل وطن.

يأتي ذلك في إطار تشجيع الشباب على المشاركة النشطة في الأنشطة الرياضية وتعزيز الروح الرياضية والتنافسية بينهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التقليد الرمضاني لحزب مستقبل وطن هدفه الأول هو تعزيز الروابط الاجتماعية وتنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة وإعادة تنشيط العقول، وتنفيذاً لتوصيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة رفع اللياقة البدية والاهتمام بالرياضة التي تخلق جيلاً واعياً مستنيراً يعمل لصالح وطنه.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتنظيم المتواصل للدورة الرمضانية التي يحرص حزب مستقبل وطن علي إقامتها، وحرص الشباب على المشاركة في هذه الأنشطة، مشيراً إلى أن حزب مستقبل وطن شأن كباقي الاحزاب التي تدعم وتساند الشباب وجميع فئات المجتمع بما يحقق مصالح الوطن والمواطن والتي تعمل عليها القيادة السياسية والدولة المصرية في شتى المناحي ومختلف المجالات.

وأشاد وزير الشباب بدور حزب مستقبل وطن في تنظيم هذه الدورة الرياضية المهمة، وتوفير الفرصة للشباب للتعبير عن مهاراتهم الرياضية وتطوير قدراتهم، وتشجيع المشاركة الشبابية في الرياضة كجزء من سعيه لتطوير الشباب وتعزيز الحياة الصحية والنشاط البدني لهم.

*وزير الشباب والرياضة يشهد نهائيات دورة حزب مستقبل وطن الرمضانية ويُكرم أصحاب المراكز الأولى*

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نهائيات دورة حزب مستقبل وطن الرمضانية، والتي نظمها الحزب، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة، بحضور لفيف من قيادات حزب مستقبل وطن.

يأتي ذلك في إطار تشجيع الشباب على المشاركة النشطة في الأنشطة الرياضية وتعزيز الروح الرياضية والتنافسية بينهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التقليد الرمضاني لحزب مستقبل وطن هدفه الأول هو تعزيز الروابط الاجتماعية وتنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة وإعادة تنشيط العقول، وتنفيذاً لتوصيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة رفع اللياقة البدية والاهتمام بالرياضة التي تخلق جيلاً واعياً مستنيراً يعمل لصالح وطنه.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتنظيم المتواصل للدورة الرمضانية التي يحرص حزب مستقبل وطن علي إقامتها، وحرص الشباب على المشاركة في هذه الأنشطة، مشيراً إلى أن حزب مستقبل وطن شأن كباقي الاحزاب التي تدعم وتساند الشباب وجميع فئات المجتمع بما يحقق مصالح الوطن والمواطن والتي تعمل عليها القيادة السياسية والدولة المصرية في شتى المناحي ومختلف المجالات.

وأشاد وزير الشباب بدور حزب مستقبل وطن في تنظيم هذه الدورة الرياضية المهمة، وتوفير الفرصة للشباب للتعبير عن مهاراتهم الرياضية وتطوير قدراتهم، وتشجيع المشاركة الشبابية في الرياضة كجزء من سعيه لتطوير الشباب وتعزيز الحياة الصحية والنشاط البدني لهم.

وعقب إنتهاء المباراة النهائية، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفرق أصحاب المراكز الأولى، حيث حصد المركز الأول فريق الجيزة والمركز الثاني فريق القاهرة بعد المباراة النهائية التي جمعت الفريقين وانتهت بضربات الترجيح، وبذلك حصل فريق الجيزه علي جائزة مالية قدرها ١٥٠ الف جنيه، وحصل فريق القاهرة علي جائزة مالية قدرها ١٠٠ الف جنية.

#وزارة_الشباب_و_الرياضة

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