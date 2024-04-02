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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير لفرج عامر حول أزمة رمضان صبحي وعينة المنشطات

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على ما يتردد حول لاعب بيراميدز رمضان صبحي وعينات المنشطات. 

وكتب عبر فيسبوك: “حزين جدا لما يثار حول عينات سلبية او عينات فاسدة تخص نجم كروي ، قد نختلف معاه في تصرف ما ولكن لا نتمني لأي لاعب ( انسان ) ضرر  مبني علي أسباب غير مؤكدة”. 

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي اكس:" ماذا يحدث في قصة رمضان صبحي والمنشطات؟

‏- يخضع بعض اللاعبين لجدول wherabouts المعني بإثبات أماكن وجودهم ليخضعوا لفحص عينات في أي وقت.
‏- هناك أسماء معينة تتواجد في هذا الجدول، فمن الأهلي يتواجد حسين الشحات ومروان عطية، ومن الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة (بعد أزمة الموسم الماضي)، واستمر تواجد اسم فتوح هذا العام.
‏- منذ سنتين تقريبا يتواجد اسم رمضان صبحي في القائمة، ففي العام الماضي تواجد من بيراميدز رمضان ومعه مصطفى فتحي، وفي العام الحالي تواجد رمضان من جديد ومعه إبراهيم عادل.
‏- من المهم ذكر أنه، منذ فترة، لا أعلم تحديدًا تاريخها، جاءت إحدى عينات رمضان صبحي إيجابية. اللاعب قدّم وقتها مستندات تثبت أنه مريض وأن دواء السيولة هذا ضروري لعلاجه، مستخدمًا بند Therapeutic Use Exemptions (TUE)، الذي استخدمه محمد بركات لاعب الأهلي السابق في وقت سابق، فتم تبرئة رمضان صبحي، وهو بند يتيح تناول أدوية تحوي موادًا مدرجة ضمن المحظورات.
‏- في أغسطس ٢٠٢٣، وفي إحدى زيارات النادي لتدريبات بيراميدز لأخذ عينة من رمضان صبحي، لم يقتنع الطبيب المختص بالعينة، فسحب عينة جديدة في نفس الزيارة.
‏- بعدها بـ٨ أشهر، وتحديدًا في ٢٦ مارس الجاري، وصل خطاب لاتحاد الكرة من النادي يفيد باحتمالية (تلاعب) رمضان صبحي في عينته المشار إليها.

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