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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

500 ألف دولار.. مدرب سابق للمنتخب رفض الظهور مع رامز جلال

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عن تفاصيل خاصة ببرنامج رامز جاب من الاخر.

وكتب عبر فيسبوك: "مدرب عالمي سبق ان درب منتخب مصر (كيروش ) رفض الظهور في برنامج رامز جلال مقابل ٥٠٠ الف دولار". 

وقعت الفنانة آية سماحة، والفنانة هاجر السراج ضحايا لمقلب رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء امس الأثنين. 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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