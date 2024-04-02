بطل السلام.. الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط: نفخر باختيار الرئيس السيسي لجائزة 2024

أعربت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ​​عن فخرها للإعلان عن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حائزاً على الجائزة الخاصة للمنظمة، لعام 2024 بعنوان “بطل السلام”.

ووفقا لبيان للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تُمنح جائزة APM كل عام للأفراد والمنظمات الذين لهم مساهمات استثنائية في مختلف المجالات بشكل كبير في تعزيز التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة والثقافة والحوار بين الأديان في المنطقة الأورومتوسطية والخليج، وبالتالي تعزيز السلام والازدهار.



وتم اختيار الرئيس السيسي للفوز بجائزة عام 2024 لجهوده الرائعة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الأساسية للسكان الفلسطينيين وتأمين آثار التحرير.

كما لعبت قيادته وتفانيه دورا مركزيا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لبيان الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط.

وأكد البيان أن جهود مصر المتواصلة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والدعوة إلى حل الدولتين، تتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وأضاف أن التزام الدولة بمنع المزيد من تصعيد الصراعات يؤكد دورها الحاسم في حماية السلام والأمن الدوليين والإقليميين.



الإعلان الرسمي عن تسمية الرئيس السيسي حاصلاً على وسام الشرف، سيتم خلال عقد الاجتماع الوزاري السنوي خلال الجلسة الافتتاحية للجلسة العامة الثامنة عشرة للاجتماع السنوي المقرر انعقادها 15 مايو 2024 في براجا، بدولة البرتغال، وسيكرم الحفل الرئيس السيسي لقيادته المثالية ومساهماته الجديرة بالثناء في تعزيز السلام والتعاون في المنطقة.