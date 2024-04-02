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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: عاصفة قوية وصلت كاليفورنيا وتسببت في عواصف رعدية وفيضانات

صدى البلد

تستعد مناطق عديدة في الولايات المتحدة لاستقبال عاصفة قوية وصلت لتوها إلى كاليفورنيا، حيث تسببت في عواصف رعدية وفيضانات وثلوج جبلية كثيفة.
ورجحت الأرصاد الجوية، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء الإثنين، أن تجتاح العاصفة الولايات الوسطى والشرقية، اليوم الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى تهديد قوي للعواصف الرعدية الشديدة والأعاصير، فيما تشهد بعض المناطق، خاصة في الغرب الأوسط إلى وسط المحيط الأطلسي أمطارا غزيرة أيضا
وغمرت الفيضانات خمس سيارات وأجبرت على إغلاق الطريق السريع رقم 101 المتجه جنوبا على طريق سان يسيدرو في مقاطعة سانتا باربرا- نيوميكسيكو، أمس الأول.
وستكون المحطة الأخيرة للعاصفة في نيو إنجلاند شمال شرقي الولايات المتحدة في منتصف الأسبوع المقبل، حيث يمكن أن تشهد بعض المناطق هناك عاصفة ثلجية شديدة عادة في أواخر الموسم.
يشار إلى أنه في فبراير الماضي، ضربت شمال شرقي الولايات المتحدة عاصفة شتوية شديدة أدت إلى تساقط ثلوج سميكة في نيويورك للمرة الأولى منذ عامين، وتسببت في إلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس، فيما عزلت مناطق ريفية في الشمال الشرقي بسبب الثلوج الكثيفة التي غطت الطرق.

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