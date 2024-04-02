كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى.. واليابان تعلن إدانتها

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى على ما يبدو في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء في خطوة أثارت إدانة فورية من رئيس الوزراء الياباني.



قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت إطلاق ما يبدو أنه صاروخ باليستي من الفئة المتوسطة المدى من منطقة العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج يوم الثلاثاء الساعة 0653 صباحا (2153 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين).

وقالت كوريا الجنوبية إن الطائرة حلقت لمسافة نحو 600 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر بينما قدرت وزارة الدفاع اليابانية أنها قطعت مسافة 650 كيلومترا وبلغ أقصى ارتفاع لها 100 كيلومتر.

ولم يحدد البيان الصادر عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية نوع الصاروخ بالضبط، لكن كوريا الشمالية تختبر صاروخًا جديدًا متوسط ​​المدى تفوق سرعته سرعة الصوت يعمل بمحرك يعمل بالوقود الصلب.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف في مارس/آذار على اختبار أرضي لمحرك يعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ متوسطة المدى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لتطوير القدرة الدفاعية الوطنية.



وقالت اليابان إن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



ووسط مخاوف من قيام روسيا وكوريا الشمالية بتطوير روابط عسكرية أوثق، تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون الرئيسيون، كوريا الجنوبية واليابان، على توسيع التعاون الأمني.