عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى.. واليابان تعلن إدانتها

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى على ما يبدو في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء في خطوة أثارت إدانة فورية من رئيس الوزراء الياباني.


قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت إطلاق ما يبدو أنه صاروخ باليستي من الفئة المتوسطة المدى من منطقة العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج يوم الثلاثاء الساعة 0653 صباحا (2153 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين).

وقالت كوريا الجنوبية إن الطائرة حلقت لمسافة نحو 600 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر بينما قدرت وزارة الدفاع اليابانية أنها قطعت مسافة 650 كيلومترا وبلغ أقصى ارتفاع لها 100 كيلومتر.

ولم يحدد البيان الصادر عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية نوع الصاروخ بالضبط، لكن كوريا الشمالية تختبر صاروخًا جديدًا متوسط ​​المدى تفوق سرعته سرعة الصوت يعمل بمحرك يعمل بالوقود الصلب.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف في مارس/آذار على اختبار أرضي لمحرك يعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ متوسطة المدى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لتطوير القدرة الدفاعية الوطنية.


وقالت اليابان إن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
 

ووسط مخاوف من قيام روسيا وكوريا الشمالية بتطوير روابط عسكرية أوثق، تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون الرئيسيون، كوريا الجنوبية واليابان، على توسيع التعاون الأمني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

القاهرة تتأهب لحدث ضخم| تنصيب السيسي رئيسا لمصر.. ماذا يحدث غداً؟

أحمد حسن يعلن مفاجأة سارة قبل مواجهة الأهلي وبطل تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا

فاز بالحظ.. نجم الأهلي السابق: ركلة جزاء الزمالك أمام فيوتشر غير صحيحة

50 مليون إسترليني.. فرج عامر يكشف وجهة مرموش بالدوري الإنجليزي

موضوعات متعلقة

روسيا تطالب أوكرانيا بتسليم المتورطين في هجوم موسكو

الشعب الجمهوري: الناخبون الأتراك غيروا وجه البلاد بعد 22 عاما من هيمنة "العدالة والتنمية"

صحة غزة: خروج مستشفى الأقصى من الخدمة جراء تكرار استهدافه

شكري يجدد رفض مصر لخطة تهجير الفلسطينيين والصفدي يطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل

سقوط 15 قتيلا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في شمال رفح

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء للاحتلال في الخليل

حدود تكساس.. مهاجرون يقتحمون الأسلاك الشائكة ويعتدون على الحرس الأمريكي| صور

كييف: روسيا قصفت البنية التحتية الحيوية في غرب أوكرانيا بالصواريخ

ترشيحاتنا

دعاء سيدنا زكريا.. ماذا قال النبي في أشهر كلمات في التاريخ

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

واشنطن تدرس بيع طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجهة لإسرائيل

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: أزمة رمضان صبحي منذ شهور وهناك لاعبون آخرون

أحدث ظهور لإمام عاشور بعد الجراحة رفقة كهربا.. شاهد

انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر في تدريبات الأهلي لمواجهة سيمبا.. متى يعود إمام عاشور للمشاركة؟

ضيق جدا.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة جريئة

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أنوثتها بإطلالة لافتة

مكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تتألق بإطلالة أنيقة

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ