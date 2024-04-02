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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أحجار كريمة تساعد على التخلص من العصبية

أحجار كريمة تساعد
أحجار كريمة تساعد في التخلص من العصبية

هناك بعض الأحجار الكريمة التي يُعتقد أن لها تأثيرات مهدئة وتساعد في التخلص من العصبية، ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه التأثيرات غالبًا ما تكون ذات طابع شخصي وتعتمد على الاعتقادات والتفضيلات الشخصية، إليك بعض الأحجار الكريمة التي قد تساعد في تهدئة العصبية، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

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أحجار كريمة تساعد في التخلص من العصبية

اللازورد: يُعتقد أن اللازورد يساعد على تعزيز الهدوء الداخلي والتوازن العاطفي.

الأميثست: تعتبر الأميثست حجرًا مهدئًا ومركزًا، ويُقال إنه يساعد في تخفيف التوتر والعصبية.

الأونيكس: يُعتقد أن الأونيكس يساعد في تحسين التركيز وتهدئة العقل.

الكوارتز الوردي: يُعتقد أن الكوارتز الوردي يعزز الراحة العاطفية ويساعد في تهدئة العصبية والتوتر.

المرجان: يعتبر المرجان حجرًا قويًا للتهدئة والاسترخاء، ويُقال إنه يساعد في تقليل العصبية والغضب.

اللافاستون: يُعتقد أن اللافاستون يعزز الهدوء ويساعد في التخلص من العصبية والتوتر.

تذكر أن اختيار الحجر الكريم يجب أن يكون وفقًا لتفضيلاتك الشخصية وتوافقك معه، قد يكون من المفيد حمل الحجر الكريم معك أو ارتدائه كمجوهرات لتذكيرك بالهدوء والتوازن أثناء التعامل مع العصبية.

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