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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على بعد 1000 كم من أوكرانيا..سقوط إصابات في هجوم بالمسيرات على تتارستان الروسية

هجوم بالمسيرات
هجوم بالمسيرات

أفادت السلطات المحلية في تتارستان الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن العديد من الأشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار على مواقع صناعية في المدينة، التي تقع على بعد 1000 كلم من أوكرانيا.

وأوضحوا أن المؤسسات الصناعية في يلابوجا ونيجنيكامسك تعرضت، هذا الصباح، لهجوم من قبل الطائرات بدون طيار.

وقال رئيس تتارستان، رستم مينيخانوف، في منشور على قناته على تيليجرام: "لا يوجد ضرر جسيم، ولم تتعطل العملية التكنولوجية للمؤسسات".

وأضاف على أن طائرتين بدون طيار هاجمتا عنبرا على أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة المحلية، مضيفة أن شخصين أصيبا.

وقالت وكالة تاس للأنباء، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن ستة أشخاص أصيبوا.

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