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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رفض مصر القاطع لأي عملية إسرائيلية في رفح "حاسم"

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن الموقف المصري من العدوان على غزة ثابت وحاسم، فمصر ترفض استمرار العدوان وترفض جر المنطقة للفوضى بإجراءات شاذة من قبل الاحتلال على التهجير وتدمير القطاع تدميرا ممنهجا.

ولفت عبد العال- في تصريح صحفي له اليوم- إلى تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، على المساعي التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود الوساطة للتوصل الي وقف دائم وفوري لإطلاق النار وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات علاوة على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى تحذير مصر من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار 2728 وادخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن ما يحدث في قطاع غزة كارثة بكل المعاني ولا يمكن قبولها وعلى العدوان وقف هذه الحرب فورا بعدما فشل في تحقيق اهدافه، مشددا أن مصر تسعى بقوة لإقرار حل الدولتين والعودة لمسار السلام والتهدئة.

مجلس النواب غزة النائب الصافي عبد العال سامح شكري وزير الخارجية

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