السفير محمد حجازي: الرئيس السيسي حافظ على المصالح الوطنية المصرية

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلما تسجيليا، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".

وأكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السياسة الخارجية المصرية، حققت العديد من الإنجازات خاصة بعد السياسة التي تبناها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية كانت مبنية على قواعد القانون الدولى والسعى نحو حسن الجوار والعمل المشترك للوصول للأمن والاستقرار للمنطقة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسي حافظ على المصالح الوطنية المصرية والتعامل مع الشركاء الدوليين، والذين اختاروا مصر صاحبة الوزن الاستراتيجي للمنطقة والشرق الأوسط.

وأشار محمد حجازي إلى أن العلاقات كانت استراتيجية جمعت مصر سواء روسيا أو الصين والهند وأوروبا والولايات المتحدة.