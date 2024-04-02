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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقالات وضرب بالرصاص.. قوات إسرائيلية خاصة تقتحم البلدة القديمة في نابلس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت وسائل الاعلام الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، مواطنا من مدينة نابلس، بعد إصابته بالرصاص الحي في القدم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ل"وفا" بأن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى حارة الياسمينة داخل البلدة القديمة من نابلس، وتبعتها قوة عسكرية أخرى، وسط اطلاق نار في المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن منتصر عكوب، بعد أن أصابته بالرصاص الحي في القدم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي راس العين، والشوارع المحيطة في البلدة القديمة.

كما أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال، مخيم قلنديا وحي كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني إنه نقل اصابة برصاص الاحتلال لمجمع فلسطين الطبي برام الله، فيما اكدت مصادر محلية في المخيم وجود اصابات اخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق عولجت في مراكز طبية في المخيم والحي.
 وأوضحت مصادر محلي ان جيش الاحتلال داهم 10 منازل على الاقل بينها منازل شهداء واسرى، وعبثت بمحتوياتها واعتدت على ساكنيها.
 واعتقلت قوات الاحتلال قبل انسحابها من المخيم والحي

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