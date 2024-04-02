مصرع طفل صدمته سيارة بالشرقية

لقي طفل مصرعه متأثرا بإصابته إثر إصطدام سيارة به بقرية شرقية مباشر بالقرب من كوبري المرور بمركز الإبراهيمية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى الإبراهيمية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الإبراهيمية يفيد استقبال "ياسين ع ي" 3 سنوات مقيم قرية شرقية مباشر بمركز الابراهيمية "جثة هامدة" إثر توقف بعضلة القلب.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر اصطدام سيارة به بقرية شرقية مباشر بالقرب من كوبري المرور بمركز الإبراهيمية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الإبراهيمية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.