المشاركة تصنع الفارق.. محمد عواد يتحدث عن العودة لمنتخب مصر

تحدث محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك عن سعادته بعودته إلى منتخب مصر من جديد، وذلك بعد انضمامه لقائمة الفراعنة في معسكر شهر مارس الماضي.



وقال محمد عواد في تصريحات تلفزيونية : "أشكر الله على عودتي لمنتخب مصر، وكان لي نصيب في المشاركة في معسكر شهر مارس الماضي".

وأضاف: "المشاركة باستمرار في المباريات تصنع الفارق في تطوير المستوى، وحتى على المستوى المعنوي والفني للاعب".



وتابع محمد عواد تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن تسير الفترة القادمة بشكل أفضل، وأن يكون هناك استقرار، وأن أساعد فريقي على التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية ".