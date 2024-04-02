إطلاق نار على مدرسة ابتدائية في فنلندا وسقوط 10 مصابين

أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الثلاثاء، سقوط إصابات في حادث إطلاق نار والقبض على المنفذ.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت الشرطة الفنلندية إن 10 أشخاص أصيبوا بجروح اليوم الثلاثاء في عملية إطلاق نار داخل مدرسة فيرتولا الابتدائية في ضاحية هلسنكي الشمالية على ما أعلنت الشرطة الفنلندية، مؤكدة توقيف مشتبه به.

وأوضحت الشرطة، التي أرسلت عناصر إلى الموقع، أن «هناك جرحى في عملية إطلاق النار، والمشتبه به قيد التوقيف».

تم الإبلاغ عن إطلاق النار في المدرسة في هلسنكي، فنلندا.

وتضم مدرسة فيرتولا الابتدائية حوالي 800 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما؛ ولا يزال الأطفال يختبئون في المدرسة