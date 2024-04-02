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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع محامٍ في حادث تصادم على الإقليمي بالقليوبية

المتوفى
المتوفى

لقى محامٍ مصرعه فى حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز بنها بالقليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع أحمد عبد الرحمن، محامٍ، مقيم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إثر حادث تصادم على طريق بنها الإقليمي.

وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حادث تصادم القليوبية الطريق الدائرى الطريق الدائري الاقليمي بنها

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