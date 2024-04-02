أفضل وقت للشراء.. Apple تخفض أسعار سماعات الإيربودز

تخطط شركة Apple لإحداث تغيير كبير في سلسلة سماعات AirPods اللاسلكية الشهيرة في وقت لاحق من هذا العام.

و أفاد المحلل جيف بو أن الشركة تهدف إلى إصدار نموذج بسعر رخيص.



يضيف تقرير بو أن الإنتاج سيشمل شركة تابعة لشركة Foxconn ومن المتوقع أن يبدأ العمل في مصنع بالهند بحلول نهاية عام 2024.

تتماشى هذه الشائعات مع التنبؤات السابقة لمارك جورمان من Bloomberg، والذي اقترح وجود نسختين محدثتين من AirPods القياسية من المقرر طرحهما في سبتمبر أو أكتوبر. يُقال أن لهما اسمان داخليان هما B768E و B768M. يُشار إلى الأول على أنه "إصدار أساسي" بينما يمكن أن يعني الثاني "فئة متوسطة".

أشار جورمان إلى أن هذه النماذج الجديدة ستتميز بتحسينات في التصميم لملاءمة أفضل وجودة صوت محسنة وعلبة شحن تدعم USB-C.

قد تتضمن أيضًا الطرازات الأرقى من هذه الطرازات المحدثة ميزات مثل إلغاء الضوضاء النشط (ANC) ومكبر صوت في علبة الشحن للمساعدة في تتبع موقع "البحث عن موقعي".

ومن غير المؤكد ما إذا كان النموذج الذي يركز على الميزانية والذي ذكره Pu سيتوافق مع توقع Gurman لإصدار AirPods من الجيل الرابع الأساسي. ومع ذلك ، يبدو من المحتمل إضافة نقطة سعر أكثر سهولة في الوصول إلى تشكيلة الصوتيات من Apple.

وكشف جورمان أيضًا أن الإنتاج الضخم لسماعات AirPods 4 سيبدأ في مايو عن طريق الشركاء GoerTek و LuxShare Precision ، مع إطلاق محتمل إلى جانب سلسلة iPhone 16.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك شائعات حول تحديث لـ AirPods Max الفاخرة في الربع الأخير من عام 2024. ومع ذلك ، تشير التوقعات إلى تغييرات بسيطة ، حيث يستشهد Gurman بمنفذ شحن USB-C كتحديث رئيسي ، إلى جانب إمكانية وجود خيارات ألوان جديدة. تشمل خيارات الألوان الحالية الأخضر والوردي والفضي والأزرق السماوي والرمادي الفضائي.