سيف زاهر: زيزو مستمر مع الزمالك ولن يرحل في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة بشأن مصير أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية : زيزو، مستمر مع نادي الزمالك ولن يرحل عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف: هذا الخبر بناء على حديثي مع مسؤولي الزمالك محبي النادي.

وأشار: "ترددت أخبار في الساعات الماضية برحيل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك من تدريب الفريق، هذا الكلام لا أساس له من الصحة»، مؤكدًا: «جوميز، مستمر مع الفريق ولا توجد أي نية لرحيله في الوقت الحالي، خاصة أنه تولى تدريب الفريق منذ شهرينفقط".