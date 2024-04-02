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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تدين الغارة الإسرائيلية على موظفي منظمة إغاثية

غارة اسرائيلية على
غارة اسرائيلية على موظفي منظمة اغاثية في غزة

أعربت الصين اليوم، الثلاثاء، عن "صدمتها" حيال الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي منظمة إغاثية أمريكية في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، أن بكين "تعارض أي عمل يسيىء إلى المدنيين ويدمر بنى تحتية مدنية او ينتهك القانون الدولي".

وأضاف "إننا ندين" هذا الهجوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة اليوم "تعليق عملياتها في المنطقة" بعد مقتل سبعة من موظفيها في غارة إسرائيلية في وسط قطاع غزة.

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في 7 أكتوبر، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.

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