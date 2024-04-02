تحقيقات مع السائق المتهم بدهس شخص على الطريق الإقليمي في الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات مع سائق سيارة انهى حياة عامل على الطريق الإقليمي في الضبعة.

حيث صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان المجني عليه وأمرت بحجز المتهم على ذمة التحريات وكذا انتداب لجنة فنية لكشف ملابسات الواقعة وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم في الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق الإقليمي بمنطقة الضبعة وعلى الفور انتقلت اجهزة أمن الجيزة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين أن سائق الملاكي المتهم اصطدم بالمجني عليه بعد الأفطار مباشرة خلال ذهابه لاستقلال سيارة ميكروباص بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، على الطريق المشار إليه وتم نقله للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة.