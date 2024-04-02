حزب الجيل يهنئ الرئيس السيسي بحلف اليمين الدستورية لفترة جديدة

هنأ الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء سيادته لليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مجددة العهد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وسيادته لمواجهة كافة التحديات وحماية أمن البلاد.

وأشاد "هجرس" في تصريحات له بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، والذي أكد خلاله أن البلاد لا تبني بطرق محفوفة بالورود، موضحا ان التحديات كانت كبيرة إلا أن المصريين بمعدنهم الأصيل تغلبوا عليها، وشدد هجرس على المضي قدما جنبا الي جنب مع القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلي أن القيادة الحكيمة والاستراتيجية الواضحة السليمة نجحت فى استعادة الريادة المصرية فى المنطقة والعالم، من خلال عمل شراكات موسعة وتعاون مثمر مع عدد كبير من الدول والكيانات الاقتصادية العالمية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل طموحات كثيرة لمصر والمصريين، حيث أنها بمثابة سنوات لحصاد ما تم انجازه خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا نجدد العهد فيها على الوقوف خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي صفا واحد نحو الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر والمصريين.