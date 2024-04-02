وزير الخارجية البريطاني يعلن تحقيق بلاده في قتـ.ل إسرائيل مواطنين بريطانيين

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون :"أبلغنا بمقتل مواطنين بريطانيين في غزة ونعمل بشكل عاجل على التحقق من هذه المعلومات".

وذكر ديفيد كاميرون من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على أداء عملهم.

ذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء إن أنباء مقتل عمال إغاثة، ومن بينهم مواطن بريطاني، في غارة جوية إسرائيلية في غزة "محزنة للغاية" ودعا إسرائيل إلى التحقيق وتقديم تفسير.

وقال كاميرون: "وردت أنباء عن مقتل مواطنين بريطانيين، ونحن نعمل بشكل عاجل للتحقق من هذه المعلومات وسنقدم الدعم الكامل لعائلاتهم".

اضاف "من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بعملهم. وقد طالبنا إسرائيل بالتحقيق الفوري وتقديم تفسير كامل وشفاف لما حدث." .