عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني يعلن تحقيق بلاده في قتـ.ل إسرائيل مواطنين بريطانيين

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

 

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون :"أبلغنا بمقتل مواطنين بريطانيين في غزة ونعمل بشكل عاجل على التحقق من هذه المعلومات".

وذكر ديفيد كاميرون من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على أداء عملهم.

ذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء إن أنباء مقتل عمال إغاثة، ومن بينهم مواطن بريطاني، في غارة جوية إسرائيلية في غزة "محزنة للغاية" ودعا إسرائيل إلى التحقيق وتقديم تفسير.

وقال كاميرون: "وردت أنباء عن مقتل مواطنين بريطانيين، ونحن نعمل بشكل عاجل للتحقق من هذه المعلومات وسنقدم الدعم الكامل لعائلاتهم".

اضاف "من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بعملهم. وقد طالبنا إسرائيل بالتحقيق الفوري وتقديم تفسير كامل وشفاف لما حدث." .

التحقق الخارجية البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير.. أول كلمات الرئيس بعد أداء حلف اليمين|فيديو

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية لتأدية اليمين الدستورية

بطل السلام.. رئيس مجلس النواب: السيسي يسعى لتخفيف معاناة أهل غزة

موضوعات متعلقة

حصيلة مفجعة لضحايا عدوان الاحتلال على غزة.. 32.916 شهيدا و75.494 مصابا

صدمة دولية.. رئيس الوزراء الإسباني يطلب توضيحًا من إسرائيل لقتـ لها عمال الإغاثة

رايتس واتش تتهم إسرائيل بالكذب في مقـ.تل عمال الإغاثة.. وغضب أممي

الكشف عن حالة السفير الإيراني بعد الغارة الإسرائيلية على مبنى قرب دمشق

شاهد.. الاحتلال يشن غارة على مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق

عدوان أمريكي بريطاني على منطقة الطائف بالحديدة في اليمن

مذبـ.حة جماعية.. عضو كونجرس أمريكي يدعو لإبادة غزة بالقنبلة النووية

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 عسكريين في معارك غزة

ترشيحاتنا

بعد حلف اليمين.. 7 قضايا هامة على طاولة اهتمام الرئيس السيسي في ولايته الجديدة| تفاصيل

اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية.. غدا

الداخلية تُحبط ترويج صفقة مخدرات بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية| التفاصيل كاملة

رمته وقعدت جنب جثـ.ته.. إيداع المتهمة بإلقاء طفلها من البلكونة مستشفى أمراض عقلية

القطاع الخاص والزراعة والصناعة والاتصالات .. أهم ملامح المرحلة المقبلة ومستهدفاتها| فيديو

بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.. خامنئي يتوعد إسرائيل: ستندمون على جرائمكم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

بتترعب منها.. 4 نصائح للتغلب على خوفك من الكلاب

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ