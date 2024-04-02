مؤسس أمهات مصر بعد حفل التنصيب: السيسي نقل مصر إلى بر الأمان

أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا قدمت خلاله التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة تنصيب الرئيس السيسي وأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة.

وأكدت إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، أن مصر شهدت تقدما ملحوظا وبارزا علي جميع المستويات والمجالات، وذلك من أن تولي الرئيس السيسي إدارة شؤون البلاد في عام 2014، لافته إلي أن الرئيس أنقذ مصر من مخاطر تحاصرها بكافة الاتجاهات وانتقل بها إلي بر الأمان.

وأشارت إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور إلي أن الدولة المصرية تشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطور كبير في جميع المجالات، وعلي رأسهم الصحة والتعليم، حيث تم إطلاق عشرات المبادرات التي تهدف في الأساس لخدمة صحة المواطن ورعايته، فضلاً عن تعليم جيد يتطور بشكل متميز كل فترة، لخدمة الأجيال الحالية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصرى، خلال فعاليات التنصيب وأداء اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، وفقًا لنص المادة 144 في الدستور المصري، والتي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، وهذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

التنصيب أمام مجلس النواب

جرت إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، ويحضر الجلسة وفقا للدستور أعضاء مجلس النواب.