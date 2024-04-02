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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ديلر الآيس قبل ترويج المخدرات على المتعاطين بكرداسة

صدى البلد

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته مخدر الآيس للاتجار به في كرداسة.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 19 كيسًا من مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، كما طلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

 

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار.

 

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الآيس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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