تامر الحبال: حفل تنصيب الرئيس السيسي يليق بالجمهورية الجديدة وبالشعب العظيم

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة بمستقبل وطن، إن حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر بالفترة الرئاسية الثالثة من 2024 إلى عام 2030، بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفال يليق بالجمهورية الجديدة وبالشعب العظيم.



وأضاف الحبال في تصريحات صحفيه له اليوم الثلاثاء، أنه من حلف اليمين الدستورية تدخل مصر بداية عصر جديد يحمل آمال وتطلعات طموحات كثيرة، وتستكمل فيه الانجازات والمشروعات في كافة المجالات، وأصبح الحلم الكبير لوطننا ملموسا على الأرض، حيث كنا نحلم بوطن آمن مستقر ومتقدم وقد حدث هذا فترة حكم الرئيس السيسي ،وسوف يستمر النجاح والارتقاء لمصر بفضل قائد عظيم يشعر بالناس و يحبهم ويحبونه.



وأكد الحبال أن مصر قادرة على مواصلة النجاح والازدهار، وأن السنوات القادمة كلها خير لمصر، لأن من يتولى أمرها قائد وسياسي لديه رؤى ثاقبة، ولديه أفكار يعمل على ترجمتها على أرض الواقع ومنها جزء كبير تحقق وهناك استمرار في تحقيق هذه الأفكار في كافة المجالات من أجل شعب مصر العظيم.

وأشار الحبال إلى أن الحفل اتسم بالتمسك بالهوية المصرية، وهو يليق بأول حلف يمين رئاسي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم الحبال بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتتويجه بجائزة السلام من قبل برلمان البحر المتوسط، وذلك لجهود الرئيس في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وتبدأ الولاية الجديدة للرئيس اعتبارا من اليوم 3 ابريل و لمدة ست سنوات.