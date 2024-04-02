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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية يكشف تفاصيل إقامة قمة الأهلي ذهابًا وإيابًا في السعودية

صدى البلد

نشر مجدي عبد الغني، نجم كرة القدم المصرية السابق، منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


 

وكتب مجدي عبد الغني :" رئيس رابطة الأندية يكشف تفاصيل إقامة قمة الأهلي ذهابًا وإيابًا في السعودية

◾حصلنا على موافقة الفريقين من حيث المبدأ.. وكل فريق سيحصد مئات الملايين من المباراتين

◾ستكون هناك مباراة في ملعب الأول بارك بالرياض.. والمباراة الثانية باستاد الجوهرة في جدة

◾إدارة المباراتين تحكيميًا ستكون من خلال طاقم مصري بالكامل

◾خلال يومين سيتم حسم القرار بشكل نهائي

 

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

 

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ستاد القاهرة الدولي مجدي عبد الغني ملعب الأول بارك ئيس رابطة الأندية الأهلى بالرياض رئيس رابطة الأندية مازيمبي الكونغولي

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