عيد عبد الهادي: مصر تستكمل البناء والتنمية بعد أداء السيسي اليمين الدستورية

وجه الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أدائه حلف اليمين الدستورية لولاية جديدة، قائلا: بداية عهد جديد للدولة المصرية، ومرحلة قادمة ستكون أولوياتها استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير في مختلف المجالات، تحت قيادة سياسية تؤمن بأن العمل الجاد والسعي المستمر نحو البناء والعمل أساس النهضة وتحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة.

وأكد عبد الهادي، أن الإنجازات التي نجحت القيادة السياسية في تسطيرها على مدار الـ10 سنوات، ضمانة جديدة أمام الشعب المصري للمضي خلف القيادة السياسية لاستكمال خطى التنمية والبناء والإعمار، مشيرا إلى أن المصريين شاركوا في الانتخابات ونزلوا بقوة أمام اللجان الانتخابية تعبيرا عن رغبتهم في استكمال القيادة السياسية لدورها داخل الوطن وصناعة الدولة الجديدة التي أصبح قوامها البناء والعمل والفلاح.

وأشاد بالأولويات التي ذكرها الرئيس أثناء كلمته بعد أدائه اليمين الدستورية، والتي تشكل خارطة الطريق المرحلة المقبلة، والتي وضع القضية الفلسطينية على رأي تلك الأولويات، مما يعكس حرص مصر على دعم أشقائها وتمسكها بالدفاع عن مسار القضية الفلسطينية، وبذل كافة الجهود والمساعي لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد عيد عبد الهادي، أن تأكيد الرئيس على استكمال الحوار الوطني وتعميق أهدافه من أجل استكمال حالة النقاش الموسع للوصول لمخرجات جادة تساهم في إعلاء مصلحة الوطن والتوصل لحلول قادرة على معالجة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن ذكر فخامته على الاهتمام بتعزيز البنية التحتية في مختلف المجالات، سواء التعليم أو الصحة، أو الثقافة، وغيرها من الملفات التي ستشهد نقلة غير مسبوقة مجددا.