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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بـ3 قرى بمركز أهناسيا

صدى البلد

وزعت جمعية الأورمان، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، 500 كرتونة مواد غذائية على (500) أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ابو المكارم  ومينا ونجع العرب بمركز أهناسيا فى محافظة بني سويف.

جاء ذلك ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير" التى اطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية،  أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في جميع ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

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وأوضح ان التوزيع جاء بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم

وأشاد بصندوق تحيا مصر الذى يتعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ولتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري .

جدير بالذكر أن تعاون صندوق تحيا مصر مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

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