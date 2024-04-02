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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 38 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

صدى البلد

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تحصين 38 ألف طائر متنوع، من بينهم 33680 طائرا ضد الأمراض الوبائية، و4000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، إن التحصين ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور يقلل من انتشار الفيروسات، ويعد أداة مهمة لحماية الطيور والبشر على السواء، ويضمن سلامة الأغذية ومنع انتشار الفيروسات إلى منتجات الدواجن، منوهًا إلى أهمية التطهير المستمر لأماكن ومزارع التربية بكافة أنواعها ومحلات بيع الطيور الحية، وتقديم الإرشادات الدائمة وطرق الوقاية من مخاطر الإنفلونزا والأمراض الفيروسية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 40 عينة ما قبل البيع من 4 مزارع بإجمالى  14000 طائر، ومنح 8 تصاريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.

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