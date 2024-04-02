رئيس الطائفة الإنجيلية لـ "صدي البلد": نصلي من أجل مستقبل ملئ بالبركة لكل المصريين

هنا الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين وبدء فترة رئاسية جديدة كرئيس لمصر.

وقال ذكي في بيان لموقع “صدي البلد”، إن مشاهد اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة تؤكد على إصرار القيادة السياسية على تحقيق رؤى وأحلام المصريين لتكون حقيقة تعيشها الأجيال القادمة.

وأضاف: "أصلي لأجل بلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على المصريين".

وأشار ذكي إلى أنه بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، مضيفا أننا نثق خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي في تحقيق أحلام المصريين والتقدم والازدهار للبلاد.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ مصرنا الغالية. لقد قدمتَ مثالًا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة. أصلي لأجل سيادتكم وبلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على المصريين".