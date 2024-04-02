الزراعيين: الاهتمام بتطوير الزراعة يخفض فاتورة الاستيراد بقيمة 80 مليار دولار

تقدم مجلس نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بالتهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي لاداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لتجديد الثقة فيه رئيسا للجمهورية لفترة جديدة والتفاف جموع الشعب حول الرئيس القائد لتحقيق آمال الشعب المصري والدولة المصرية، مشيرا إلي أن كلمة الرئيس خلال الاحتفالية رسالة للشعب بأن أولوية العمل ستكون للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.



وقال نقيب الزراعيين، ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حددت أولويات العمل القادمة ومنها التركيز علي الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذائي وأولوية الصناعة وتبني اصلاح مؤسسي شامل وترشيد الإنفاق العام، مشيدا بنهج الدولة المصرية بأن تكون الزراعة هي الأولوية الأولي لمصر خلال الفترة القادمة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة استيراد المواد الغذائية من الخارج والبالغة 80 مليار دولار سنويا.

سياسات الرئيس السيسي

وأضاف «خليفة»، ان سياسات الرئيس السيسي علي مدار 10 سنوات ماضية ساهمت في استعادة مكانة الدولة المصرية لتكون في مصاف الدول الأكثر تأثيرا في سياسات العالم، فضلا عن نجاحها في إنقاذ الوطن من الأرهاب وتحقيق التنمية والتقدم، مشيدا بالشفافية «غير المسبوقة»، التي انتهجها الرئيس خلال السنوات الماضية وإعلانه المصارحة في التحديات التي تواجه مصر والمشاركة المجتمعية التي انعكست علي وحدة الشعب المصري لأنه هو الضمانة لتحقيق أي تقدم لدعم جهود الدولة المصرية.

وأوضح نقيب الزراعيين ان إدارة الرئيس السيسي لشؤون البلاد نجحت رغم التحديات الجسام التي واجهت مصر ومحاولات جماعات الشر والحروب والصراعات في المنطقة المحيطة التي فاقت حدود الأمل، ونجحت أيضا الدولة المصرية من خلال الجهود الخارقة في تحويل التحديات لإعادة وطننا إلي مصاف الدول الكبرى في المنطقة وتجاوز أي صعوبات واجهت الوطن.

المشروعات القومية

وأشاد «خليفة»، بالمشروعات القومية التي دعمت سياسات الدولة المصرية وخاصة مشروعات الطرق والنقل والهيدروجين الاخضر والدور الإقتصادي لقناة السويس في منظومة الاقتصاد الوطني والاستفادة من موارد مصر البشرية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والتأمين الصحي الشامل، فضلا عن حزمة البرامج التكافل الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة كاكبر مبادرة تنموية مصرية لتطوير الريف المصري، واستكمال انشاء الجيل الرابع للمناطق العمرانية والتحول إلي المدن الذكية كأحدأسس الجمهورية الجديدة وهي اساس التقدم للدولة المصرية.

ولفت نقيب الزراعيين إلي ان كل المهندسين الزراعيين علي قلب رجل واحد في دعم توجهات الدولة المصرية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن، وإن سياسات الرئيس السيسي في سباق مع الزمن لمواجهة هذه الصعاب والتحديات والتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحد.