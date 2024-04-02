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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسام زكي: صراعنا مع إسرائيل إعلامي وسياسي وقضائي لكنها من يتحكم بالميدان

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية والمنظمات الدولية الكبرى لم ترفع الراية البيضاء أمام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ نحو 6 أشهر حتى الأن، لكنها تدرك أنه عندما توجد قوة فوق القانون الدولي مثل إسرائيل وتتصرف بضوء أخضر من القوى العظمى في العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع أي طرف يوزايه طالما أنه يعتمد على التحرك السياسي والدبلوماسي والقضائي القانوني مثل الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الدولية.

 

وقال السفير حسام زكي خلال لقائه مع قناة "الغد" الإخبارية، إن الصراع قائم وموجود سواء في الساحات الدبلوماسية والإعلامية والقضائية لكن الميدان هو الذي يتحكم، ووفقا للميدان فإن إسرائيل لا تريد أن توقف الآلة  العسكرية والشعب الفلسطيني يدفع ثمنا يوميا من الدماء والإصابات والخسائر الكبيرة من الممتلكات، فهذا وضع مشين ونقطة سوداء في الضمير العالمي.

وأوضح السفير حسام زكي، أن كل الجهود تسعى لإيقاف النار في حرب غزة وما يستتبعها من جبهات أخرى وليس أن نرى تطورا أو توسيعا للحرب القائمة، فالأمر يسير في الاتجاه المعاكس للرغبة الدولية والتي عبر عنها مجلس الامن في قراره الأخير.

وأشار إلى أن التصرفات الإسرائيلية معروفة وتقودها رغبة في بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكانه والاستفادة من الوضع والإجهاد على خصوم إسرائيل التي لم تستطع أن تطالهم منذ فترة طويلة، مشددا على أن تلك المواجهة قد تؤدي بالمنطقة إلى مرحلة جديدة في النزاع والحرب والتي قد تتسبب في عواقب وخيمة.

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