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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ختام فعاليات برنامج أهلا رمضان بمشاركة القومي للسينما ومركز ثقافة الطفل

المركز القومى للسينما
المركز القومى للسينما

 اختتمت مساء أمس فعاليات برنامج أهلا رمضان الذي يشارك فيه  المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، بمجموعة من العروض والأنشطة الثقافية، حيث أقيمت فعاليات البرنامج بالحديقة الثقافية للأطفال؛ وذلك في إطار الأنشطة الثقافية التي تقيمها وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك.

وقام القومي للسينما بعرض مجموعة من الأفلام التي تناقش قضايا مختلفة من ضمنها مجموعة منتقاة للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وعرض خلال فعاليات البرنامج  كلاً من فيلم ، صائد الدبابات، وفيلم ٦ أكتوبر ،و فيلم حكاية من زمن جميل، وفيلم الرجال والخنادق، وفيلم نهاية بارليف.

كما تم عرض فيلم اهل مصر، وفيلم سحر الأواني، وفيلم اللهم إني صائم، وفيلم جامع السلطان حسن، وفيلم بيت جميل، وفيلم خيامية، وفيلم عايز أطير، وفيلم صحبة، وفيلم القدس عربية،و فيلم أبيض × أحمر، ندى، فرفور، وفيلم التمثال.

واختتمت الفعاليات بعرض كلا من فيلم الحلم وفيلم نقطة ومن اول السطر، وفيلم زبرجد

يذكر أن الفعاليات أقيمت بالمجان واشرف عليها فنياً هبة يحيي، وإدارياً ياسر عليوه.

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