محافظ الفيوم يؤكد ضرورة تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ضرورة تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بحيث يتم إنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين سددوا مقدم الـ15%، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة للدولة لدى المنتفعين في ملفات التقنين أو الربط، ومقدمات التقنين التي لم يتم استيفاؤها، والأقساط المتأخرة، في أسرع وقت ممكن، مع إنذار المتقاعسين وتحرير المحاضر القانونية اللازمة لهم.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة اليوم /الثلاثاء/ مع رؤساء المدن، ومسئولي الأملاك بالديوان العام ومجالس المدن اليوم الثلاثاء، لبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.



وشدد المحافظ على مدير إدارة أملاك الدولة، بتحديد فرق عمل من موظفي الإدارة، بحيث يتولى كل موظف، التنسيق مع مدير أملاك الدولة بأحد مراكز المحافظة، وتحديث بيانات إجراءات العقود والتقنين، بشكل يومي، وعمل جروب على الواتساب بمشاركة المحافظ شخصياً، وعضو المكتب الفني للمحافظة، لتحديث البيانات ومتابعة سير العمل أولاً بأول.



واستعرضت مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها، وملف حصر الأصول غير المستغلة.



ووجه المحافظ بإعداد جدول يوضح الجهات التي طلبت بيانات من المحافظة على خرائط، واشتراطات كل جهة من هذه الجهات، حتى يتسنى التنسيق بين جهات المحافظة ذات الصلة بكل موضوع، والانتهاء من إعداد جميع البيانات بالدقة والسرعة المطلوبة.