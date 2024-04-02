التطوير العقاري: ولاية الرئيس الجديدة تشهد المزيد من النمو بمختلف القطاعات

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع العقارات والمقاولات خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد طفرة هائلة ما كانت أن تتحقق لولا رؤية وعزيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثاقبة.

وأضاف: شهدنا شرايين جديدة للحياة على أرض مصر من خلال الطرق التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية التي مهدت لانشاء تجمعات سكنية وحضارية جديدة ومدن عمرانية أصبحت قبلة راغبي السكن والاستثمار سواء محليا أو دوليا.

وهنأ المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدي اليمن الدستورية لفترة رئاسة جديدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الادارية، مؤكدا ان انظار العالم اتجهت اليوم الى العاصمة الادارية لمتابعة حلف الرئيس لليمن الدستورية لولاية جديدة وهذا بمثابة رسالة للعالم كله بما يتم على أرض مصر من مشروعات عمرانية وحضارية جديدة بمواصفات عالمية جعلتها قبلة المستثمرين العرب والاجانب وجعل مصر تتقدم في مؤشر الدول الحضارية والمتميزة في البنية التحتية بشكل كبير لتحتل مكانة متميزة جدا .

وقال المهندس داكر عبد اللاه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد في خطابه على الاهتمام بالتطوير العقاري والعمراني من خلال الاستمرار في بناء المدن الجديدة واستكمالها ونحن ننتظر المزيد في فترة الرئاسة الجديدة لدعم ومساندة القطاع العقاري والمقاولات، من خلال تدبير الدولار لمستلزمات واحتياجات هذا القطاع الهام و كذلك التوسع في منح القطاع المصرفي للتمويلات اللازمة للمشروعات العقارية بمختلف انشطتها سواء سكنية أو تجارية أو إدارية بفائدة مناسبة سواء للعملاء أو المطورين .

وأكد أنه يتمنى مد فترة سداد الأراضي التي تقام عليها المشروعات العقارية وقيام البنوك بتمويل الوحدات العقارية تحت الانشاء بضمان الوحدات نفسها وكذلك اعتماد مبادرات تمويلية جديدة لتملك الوحدات السكنية بفائدة ميسرة ووجود مزيد من الرقابة على مستلزمات هذه الصناعة المهمة خاصة في عنصري الحديد والاسمنت وضرب الحلقات الوسيطة التي تغالي في الأسعار رغم استقرار سعر الدولار والإفراج عن مستلزمات الانتاج من الموانئ بعد تدبير العملة اللازمة لذلك.