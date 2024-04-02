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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإفادات حول الإجراءات المتخذة ضد الشيبي لمخالفته لوائح الفيفا

صدى البلد

علق مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية علي قرار الأهلي من اتحاد الكرة تجاه مخالفة لاعب بيراميدز عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب مجدي عبد الغني :"بسب لجوء الشيبي للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات.. الأهلي يطلب من اتحاد الكرة إفادته بالإجراءات التي اتخذها تجاه مخالفة لاعب بيراميدز للوائح فيفا".

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.


 

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

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