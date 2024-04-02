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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

نيفين عبدالخالق: الولاية الثالثة للرئيس السيسي تظهر وحدة المصريين في مواجهة التهديدات

صدى البلد

قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة رسالة للعالم تظهر مدي وحدة المصريين والتفافهم حول القيادة السياسية ضد أي تهديدات ومن أجل التنمية والاستقرار.

وأضافت عبد الخالق، صوت المصريين أمانة ومسئولية تجاه وطنهم ولذلك أعطوه لمن استحق وجددوا الثقة في شخص الرئيس السيسي لولاية جديدة، إيماناً بأهمية الوقوف صفا واحدا مع الدولة المصرية لتجاوز المرحلة الصعبة ومواصلة مسيرة البناء والإنتاج من تحقيق التنمية الشاملة.

 

وأشارت إلى أن إنجازات الرئيس السيسي في 9 سنوات الماضية فاق عمل 50 عاما من التنمية من مشروعات تنموية في كافة المجالات غيرت تماما حياه المصريين للأفضل.

وأكدت أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والمستدامة تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر والتنمية العمرانية وإنجاز ضخم للرئيس عبد الفتاح السيسي كما استطاع أن يعيد لمصر مكانتها الدولية والإقليمية التي تستحقها.

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