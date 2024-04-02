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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة مواطن: السيسي صنع المستحيل لبناء الوطن.. والولاية الجديدة مليئة بالخيرات

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكدت حملة مواطن لدعم مصر، إنه في ظل الجمهورية الجديدة والتحديات الجسام التي تواجهها مصر وما يحط بها من أحداث، إلا أنها قادرة على التحدي ووضع نفسها رقما في المعادلة الدولية والإقليمية وتواجدها بقوة في المحافل العالمية لأهمية دورها في حل كافة الأزمات التي تمر بها المنطقة وكذلك موقعها الاستراتيجي، وكل ذلك لن يأتي من فراغ، ولبناء هذه الثقة عمل عليها رجالا أوفياء صنعوا المستحيل من أجل أن تكون مصر في هذه المكانة وعلى هذه الصورة، وكان على رأس هذه الرجال المخلصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهنيأ لمصر وشعبها بهذا القائد الفذ الذي يعمل ليل نهار دون كلل أو ملل.

وأوضحت الحملة في بيانها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار ولايته السابقة، عمل على تنمية ورفعة مصر على كافة المستويات،من مشروعات قومية وبنية تحتية، وحماية واستقرار، واهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمي، وصنع حياة كريمة للإنسان لكي يحيا كريما، واتخذ شعار واضحا لا لبس فيه وهو " تحيا مصر" ومصر ستحيا بجهود كل أبنائها على اختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم، ونطمح في المزيد خلال الولاية الجديدة، وأن يتحقق الرخاء ونجني ثمار الماضي ونتخطى المرحلة الصعبة، التي تحملها الشعب المصري بكل صبر وتجرد لبناء دولته القوية المتمكنة.

وقال محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، إن الحملة وقياداتها وكوادرها داخل مصر وخارجها، تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدأ ولايته الجديدة وتتمنى له ولمصر الخير فيما هو قادم، وأن يعين الله الرئيس على هذه التركة الثقيلة، ونحن معه في كل وقت ومستعدين لكل ما هو قادم.

وأوضح فاروق، أن المرحلة المقبلة هي عودة مصر للسيادة والريادة من جديد وستفتح خزائنها لكل من يرغب، وستبقى هي وحدها القادرة على إطعام الأرض من مشارقها إلى مغاربها رغم كل القسوة التي تمر بها ويعاني منها شعبنا العظيم، ولكننا نحن أسياد الأرض وسنبقى.

حملة مواطن لدعم مصر الرئيس السيسي مشروعات قومية الجمهورية الجديدة الشعب المصري

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