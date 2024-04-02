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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السويدي: تأكيد الرئيس على الاستمرار في تنفيذ التنمية العمرانية حافز لجذب المستثمرين

صدى البلد

قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستوري من العاصمة الإدارية الجديدة واجهة مشرفة لمصر وللمصريين حيث تعد أحد أهم مظاهر التنمية العمرانية والحضارية التي تحققت في مصر الحديثة.

 

وأكد، أن تأكيد الرئيس في بداية ولايته الثالثة علي الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وانشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع حافز كبير للمستثمرين والشركات المصرية من مختلف المجالات من استشاريين ومقاولين ومطورين وصناع.  

وقال السويدي: " نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الثالثة وندعوا الله ان يسدد خطاه في استكمال مسيرة البناء والاصلاح".

وأضاف: " نأمل من الحكومة الجديدة العمل ضمن رؤية مختلفة نوع ما عن الفترات السابقة لتحقيق التنمية واستدامة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال التركيز أكثر علي الصناعة والسياحة والزراعة بالاضافة إلي قطاع التطوير العقاري الحيوي لمصر.

وأشار إلي أن الرئيس السيسي أدار البلاد في فترة كانت هي الأصعب في تاريخ حكم مصر حيث واجه الكثير من العقبات والمشاكل والتحديات الكبيرة علي المستوي المحلي والدولي واستطاع التغلب عليها بحب المصريين وتكاتفهم وحرصهم علي الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد أن الرئيس السيسي حقق لمصر العديد من الانجازات والنجاحات علي الساحة الاقليمية والعالمية، كما استطاعت مصر أن تمر بسلام من المخاطر والتحديات الاقتصادية العنيفة علي المستوي العالمي.

وأشار السويدي، إلي الطفرة الانشائية التي شهدتها مصر خلال تولي الرئيس الحكم من مشروعات قومية في البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة.

وأضاف، أن جميع الشركات المصرية تفتخر بمساهمتها في الانجازات العديدة والطفرة التي تحققت بالعديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والمدن الجديدة ومنها العاصمة الادارية الجديدة وعلي مختلف المستويات.

النمو الاقتصادي التطوير العقارى الزراعة الصناعة السياحة

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