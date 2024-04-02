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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

الجمعة.. "الأوبرا" تنظم احتفالية ليلة القدر في معهد الموسيقى العربية

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية بمناسبة ليلة القدر، تحييها فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في التاسعة والنصف مساء يوم /الجمعة/ المقبل، على مسرح معهد الموسيقى العربية.


وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن برنامج الاحتفالية يتضمن تقديم مجموعة من الابتهالات وقصائد المديح والتواشيح التراثية منها: "موسيقى المولد لـ أحمد فؤاد حسن، دعوني أناجي حبيبي لـ أحمد عبد الله، المسك فاح - النبي ذلك الإمام من التراث، أنا بمدح النبي لـ إيهاب توفيق، صلاة الله ذي الكرم لـ محمد الرمال، لأجل النبي لـ محمد الكحلاوى، سبحت صنع ربي لـ محمد الموجى، كل حسن في البرايا لـ حسام صقر، تم البدر بدرى لـ عبد العظيم محمد، قل ادعو الله لـ كمال الطويل، محمد يا رسول الله - سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، خد بإيدى لـ عبد المنعم البارودي، لا إله إلا الله وأسماء الله الحسني لـ سيد مكاوى" .. أداء كل من آيات فاروق، إبراهيم فاروق، حسام صقر، محمد البحيري، إيهاب ندا، وطه حسين.


ونوهت الأوبرا إلى أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
 

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