جامعة حلوان: الرئيس السيسي يمتلك مقومات الزعيم والقائد الحكيم

هنأ رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، مشيدًا بالصفات القيادية للرئيس، واوصفًا اياه بأنه يمتلك مقومات الزعيم والقائد الحكيم.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان اليوم "الثلاثاء" ثقته في قدرة الرئيس السيسي على مواصلة تحقيق الإنجازات، وقيادة مصر نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبداية عهد جديد للدولة المصرية.

وقال إن المرحلة القادمة ستكون أولوياتها استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير بمختلف المجالات، تحت قيادة سياسية تؤمن بأن العمل الجاد والسعي المستمر نحو البناء والعمل أساس النهضة.

وأضاف أن التاريخ سيظل شاهدًا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به بمرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان، مشيدا بما شهدته الفترة السابقة للرئيس السيسى من إنجازات ضخمة ومشروعات قومية عملاقة بمختلف المجالات.

ونوه بأن أسرة جامعة حلوان تجدد عهدها مع الرئيس السيسي، ويؤكدون عزمهم على العمل بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن.