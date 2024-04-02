عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: الرئيس السيسي يمتلك مقومات الزعيم والقائد الحكيم

صدى البلد

هنأ رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، مشيدًا بالصفات القيادية للرئيس، واوصفًا اياه بأنه يمتلك مقومات الزعيم والقائد الحكيم.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان اليوم "الثلاثاء" ثقته في قدرة الرئيس السيسي على مواصلة تحقيق الإنجازات، وقيادة مصر نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبداية عهد جديد للدولة المصرية.

وقال إن المرحلة القادمة ستكون أولوياتها استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير بمختلف المجالات، تحت قيادة سياسية تؤمن بأن العمل الجاد والسعي المستمر نحو البناء والعمل أساس النهضة.

وأضاف أن التاريخ سيظل شاهدًا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به بمرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان، مشيدا بما شهدته الفترة السابقة للرئيس السيسى من إنجازات ضخمة ومشروعات قومية عملاقة بمختلف المجالات.

ونوه بأن أسرة جامعة حلوان تجدد عهدها مع الرئيس السيسي، ويؤكدون عزمهم على العمل بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

انخفاض كبير.. بشرى سارة من شعبة الدواجن بشأن أسعار البيض والفراخ| تفاصيل

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ جومانا مراد

الأهلي يورط اتحاد الكرة| قضية صفعة الشيبي تتأزم.. وحسين الشحات مهدد بالحبس

هل يجوز للرجال الاعتكاف في غير المسجد؟ أمين الفتوى يرد

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة

وفاة والد أليو ديانج لاعب الأهلي

وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يؤكدان على أهمية عدم توسيع الحرب في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

نشرة المرأة والصحة.. مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها.. أحجار كريمة تساعد على التخلص من العصبية

شاهد.. تشييع جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي

إلهام شاهين تخطف الأنظار بالقفطان الأزرق| شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

لـ قيادته الحكيمة|برلمان البحر المتوسـط يعلن فوز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ