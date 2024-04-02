فتاة تسأل: هو عادي أهنئ المسيحيين بأعيادهم؟ .. علي جمعة يجيب

وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (هو أنا عادي إني أهنئ أصحابي المسيحيين في أعيادهم؟

وقال الدكتور علي جمعة، في برنامج "نور الدين" المذاع في شهر رمضان، إنه يجوز تهنئة المسيحيين في أعيادهم، قائلا للسائلة: إنما واخدة بالك من السؤال، كأن في حد مفهمكم إنه مش عادي وإنك هتاخدي ثواب لما تبخي الكراهية.

وتابع علي جمعة في إجابته على السؤال: والله يا ولاد أبدا، الحكاية كلها حب في حب، وشيوع الحب والتهنئة والمجاملات يعلي من قدرنا ولا ينقص منا.

وأوضح، أن الكراهية هي التي تنقص من قدرنا .

وأكد أن هناك أشخاصا يريدون إنشاء صدام بين المسلمين والمسيحيين في المجتمع الواحد، منوها أننا نريد تصحيح هذا المفهوم.