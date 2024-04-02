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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبيعات الحديد والصلب للمناجم تسجل 19 مليون في فبراير 2024

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 19.086 مليون جنيه.


وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن إجمالي المبيعات شملت مبيعات مناجم الواحات البحرية والتي سجلت 19.08 مليون جنيه وقيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت بنحو 1680 جنيها.


مؤشرات نصف سنوية
 

وارتفعت أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بنسبة 6%خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024.
وسجلت صافي ربح بلغ 73.77 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 69.5 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت إيرادات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر خلال الستة أشهر إلى 166.61 مليون جنيه، مقابل 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
تصفية الحديد والصلب
وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

الحديد والصلب للمناجم وزارة قطاع الاعمال العام القابضة للصناعات المعدنية مبيعات الحديد

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